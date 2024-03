Fullcast Holdings Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Aktienkurs von Fullcast verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,01 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" im Durchschnitt um 13,58 Prozent, was einer Underperformance von -53,6 Prozent für Fullcast entspricht. Der Sektor "Industrie" verzeichnete eine mittlere Rendite von 30,86 Prozent im letzten Jahr, und Fullcast lag 70,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Fullcast in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fullcast-Aktie beträgt aktuell 55 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 48,68, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fullcast bei 8,68, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,91 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.