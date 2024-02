Fullcast Holdings Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) von Fullcast liegt bei 93,6, was auf eine überkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25 beträgt 79, was ebenfalls als überkauft gilt und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Daher erhält Fullcast in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fullcast beträgt 10, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 30 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Fullcast aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Dividendenrendite von Fullcast liegt bei 3,33 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Fullcast ergibt die Analyse eine neutrale Bewertung. Sowohl die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin. Daher wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie die Note "Neutral" zugeordnet.