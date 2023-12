Fullcast Holdings Aktie: Es geht auch anders!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fullcast beträgt derzeit 10,64 und liegt damit 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für professionelle Dienstleistungen von 51. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" hat Fullcast in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -36,07 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -48,37 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Fullcast um 58,2 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Wenn man in die Aktie von Fullcast investiert, kann man eine Dividendenrendite von 3,33 % erzielen, was 0,76 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -17,87 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält Fullcast daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.