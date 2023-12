Full Truck AllianceADR Aktie: Das war nur der Anfang!

Das Anleger-Sentiment für Full Truck Alliance hat in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv ausgesehen. Laut dem Anleger-Stimmungsbarometer gab es an acht Tagen vor allem positive Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild hat die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhalten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar verändern. Bei Full Truck Alliance wurde eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Daher wird dem Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild zugeschrieben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Full Truck Alliance liegt bei 74,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt bekommt Full Truck Alliance eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Analysten bewerten die Full Truck Alliance-Aktie derzeit positiv, mit 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", wobei die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Aufwärtspotenzial von 26,4 Prozent zeigt. Alles in allem erhält Full Truck Alliance eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.