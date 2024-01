Full Truck AllianceADR Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Im vergangenen Jahr hat Full Truck Alliance von Analysten 2 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen erhalten, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Es liegen keine aktualisierten Analystenbewertungen aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 9 USD, was einem Potenzial von 33,73 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 6,73 USD entspricht. Daher erhält die Full Truck Alliance-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 56,25 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 65,7, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für Full Truck Alliance. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,82 USD, während der Kurs der Aktie bei 6,73 USD um -1,32 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 7,05 USD, was einer Abweichung von -4,54 Prozent entspricht.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Stimmung der Anleger gegenüber Full Truck Alliance. In den letzten beiden Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält Full Truck Alliance demnach überwiegend neutrale Bewertungen basierend auf den Analysteneinschätzungen, dem RSI und der technischen Analyse, während die Anleger-Stimmung als positiv eingestuft wird.