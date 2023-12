Full Truck AllianceADR Aktie: Pleite oder Chance?

Die Full Truck Alliance-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Neutral" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,87 USD, während der letzte Schlusskurs bei 7,1 USD lag, was einer Abweichung von +3,35 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 7,11 USD nahe am gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (48,46) bestätigt diese Einschätzung.

Analysten bewerten die Full Truck Alliance-Aktie langfristig als "Gut", wobei das durchschnittliche Kursziel bei 9 USD liegt. Die aktuelle Kursentwicklung entspricht einer "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, trotz einer erhöhten Diskussionsstärke in den sozialen Medien, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.