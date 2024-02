Full Truck AllianceADR Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Full Truck Alliance Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 6,49 USD gehandelt, was einer Abweichung von -3,71 Prozent vom GD200 (6,74 USD) entspricht. Dieses Neutral-Signal deutet darauf hin, dass der Aktienkurs weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit einem Kurs von 6,65 USD nahe am aktuellen Kurs. Dies führt ebenfalls zu einem Neutral-Signal mit einem Abstand von -2,41 Prozent.

Im Hinblick auf die Langzeitanalyse bewerten Analysten die Full Truck Alliance Aktie positiv. Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 als positiv und 0 als neutral bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 9,5 USD, was einer Erwartung von 46,38 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Intensität der Diskussionen über Full Truck Alliance war durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Full Truck Alliance weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI liegt bei 34,31 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 53 für einen Zeitraum von 25 Tagen, was ebenfalls auf ein neutrales Signal hinweist.

Zusammenfassend erhält die Full Truck Alliance Aktie sowohl aus charttechnischer als auch aus Analystensicht eine neutrale Bewertung.