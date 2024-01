Full Truck AllianceADR Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmung und das Interesse an Full Truck Alliance haben in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen abgegeben, was zu einem guten Rating führt. Auch im zurückliegenden Monat gab es hauptsächlich positive Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig als "Gut" einstuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 9 USD, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls neutrale Signale, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Full Truck Alliance-Aktie basierend auf der aktuellen Stimmung, den Analysteneinschätzungen und der technischen Analyse.