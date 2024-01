Full House Resorts Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Dividendenrendite von Full House Resorts liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent. Diese Differenz von -2 zeigt, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch im Branchenvergleich des Aktienkurses schneidet das Unternehmen schlecht ab. Mit einer Rendite von -31,83 Prozent im vergangenen Jahr liegt Full House Resorts 42,29 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter". Im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt die mittlere jährliche Rendite 36,57 Prozent, was bedeutet, dass Full House Resorts derzeit um 68,4 Prozent hinter diesem Wert zurückbleibt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren hingegen eine positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Aufgrund dieser Einschätzungen und Stimmungen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammengefasst ist die Aktie von Full House Resorts bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Full House Resorts-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,7 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,07 USD liegt, was einem Unterschied von -11,05 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 4,9 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,47 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird die Aktie von Full House Resorts für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.