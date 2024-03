Full House Resorts Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "Value Line":

Die Full House Resorts wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit bei einer Dividende von 0 % als niedriger bewertet. Die Differenz beträgt 3,22 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Full House Resorts derzeit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 5,21 USD, während der Aktienkurs bei 4,82 USD liegt, was einer Abweichung von -7,49 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 4,9 USD, was einer Abweichung von -1,63 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass die Full House Resorts mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,43 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 17 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV in der Branche von 46. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Full House Resorts-Aktie zeigt einen Wert von 74 für die letzten 7 Tage, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 52,78, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Full House Resorts.