Full House Resorts Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI von Full House Resorts liegt bei 62,13, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 52,94 und führt zu einer ähnlichen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Full House Resorts bei -40,6 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnet eine mittlere Rendite von -9,3 Prozent, wobei Full House Resorts mit -31,3 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen im vergangenen Jahr für die Full House Resorts-Aktie sind alle als "Gut" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 13 USD, was eine potenzielle Steigerung um 180,78 Prozent vom letzten Schlusskurs (4,63 USD) bedeutet. Die daraus abgeleitete Empfehlung lautet dementsprechend "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an sechs Tagen positiv und an sieben Tagen negativ geprägt. Auch die Anleger haben verstärkt über negative Themen in Bezug auf Full House Resorts gesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.