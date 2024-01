Fulgent Genetics Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Fulgent Genetics-Aktie wird derzeit charttechnisch bewertet, wobei der aktuelle Kurs von 28,91 USD eine Entfernung von -9,2 Prozent vom GD200 (31,84 USD) aufweist. Dies signalisiert eine negative Bewertung. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50, der den mittleren Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, einen Kurs von 26,97 USD an, was einem Abstand von +7,19 Prozent entspricht und somit ein positives Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Fulgent Genetics-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 51,04 und der RSI25 liegt bei 44,64, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat die Fulgent Genetics-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,54 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -18,76 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite 37,7 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen war größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Fulgent Genetics-Aktie gemischte Signale aufweist, aber die Anleger-Stimmung positiv ist.