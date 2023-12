Fulgent Genetics Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Aktienkurs von Fulgent Genetics verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,54 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -17,81 Prozent, was bedeutet, dass Fulgent Genetics im Branchenvergleich um -2,73 Prozent underperformed hat. Der gesamte "Gesundheitspflege"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 8,42 Prozent, wobei Fulgent Genetics um 28,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, ergab die Analyse, dass die Fulgent Genetics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wurde ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch auf 25-Tage-Basis wurde kein überkaufter oder überverkaufter Zustand festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 vorliegt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Fulgent Genetics.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Fulgent Genetics wurde die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung der Investoren und Nutzer im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität sowie eine negative Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führte.

Die Analysteneinschätzung für Fulgent Genetics ergab in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wurde. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Neutral", basierend auf den vorliegenden Studien des vergangenen Monats. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 47,66 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Fulgent Genetics somit eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.