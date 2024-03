Fulgent Genetics Aktie: Das Vertrauen entzogen!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Fulgent Genetics 0-mal ein "Gut"-Rating, 1-mal ein "Neutral"-Rating und 0-mal ein "Schlecht"-Rating verliehen. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" bewertet. Es gibt keine Analystenupdates zu Fulgent Genetics aus dem letzten Monat. Die Analysten haben sich auch mit dem aktuellen Kurs von 21,81 USD befasst und erwarten eine Entwicklung von 60,48 Prozent, wobei sie ein mittleres Kursziel von 35 USD prognostizieren. Insgesamt betrachten sie diese Entwicklung als "Gut"-Einschätzung und die institutionellen Analysten bewerten Fulgent Genetics insgesamt als "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt überwiegend eine negative Meinung zur Aktie von Fulgent Genetics geäußert. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um Fulgent Genetics, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Fulgent Genetics 2,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Fulgent Genetics langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist nach Messung eine negative Veränderung auf, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild "Schlecht" lautet.