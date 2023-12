Fulgent Genetics Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem beurteilt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt. Der RSI der Fulgent Genetics-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 18, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt dagegen weniger Volatilität und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Hier wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Fulgent Genetics.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Fulgent Genetics aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Das KGV liegt mit 6,14 insgesamt 94 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse ein "Gut".

Die Dividendenrendite für Fulgent Genetics beträgt aktuell 0 Prozent und liegt somit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Fulgent Genetics besonders negativ diskutiert, während in den letzten ein, zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Fulgent Genetics somit ebenfalls mit "Neutral" bewertet.