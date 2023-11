Fulcrum Therapeutics Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei das Stimmungsbarometer an zwei Tagen negativ war und keine positiven Diskussionen verzeichnet werden konnten. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Es wurden verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Fulcrum Therapeutics diskutiert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" durch die Redaktion führte. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Fulcrum Therapeutics-Aktie einen Wert von 31,21 für RSI7 und 40,42 für RSI25. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend verschlechtert hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird die Fulcrum Therapeutics-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie um +16,22 Prozent über dem GD200 verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt mit einer Abweichung von +20,3 Prozent ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.