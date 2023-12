Fukuvi Chemical Industry Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die aktuelle Stimmung und das öffentliche Interesse an Fukuvi Chemical Industry werden durch eine Analyse der Internet-Kommunikation bewertet. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Fukuvi Chemical Industry derzeit um +3,39 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +14,23 Prozent, was eine positive Einschätzung der Aktie zur Folge hat.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Fukuvi Chemical Industry-Aktie einen Wert von 72,55 für den RSI7, was zu einer negativen Empfehlung führt, und einen Wert von 37,04 für den RSI25, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Grundlage des Relative Strength-Index als "schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen zeigt sich neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen. Die überwiegend neutralen Themen, die diskutiert wurden, führen zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "neutral".

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinstufung basierend auf der Internet-Kommunikation, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.