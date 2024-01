Fukuvi Chemical Industry Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Analyse der Fukuvi Chemical Industry-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 703,5 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 877 JPY liegt, was einer Abweichung von +24,66 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (782,14 JPY) liegt mit einem Unterschied von +12,13 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 877 JPY. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien über Fukuvi Chemical Industry zeigt eine mittlere Aktivität, weshalb die Bewertung des Signals "Neutral" ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fukuvi Chemical Industry-Aktie steht bei 4, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit 27,69 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Fukuvi Chemical Industry eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der Gesamtbetrachtung wird die Fukuvi Chemical Industry-Aktie aufgrund der positiven Entwicklung in der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating bewertet, während die Anlegerstimmung neutral eingestuft wird.