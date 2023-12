Fukushima Industries Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Andretti Acquisition Corp":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Fukushima Galilei bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es keine positiven oder negativen Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine speziellen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fukushima Galilei-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 39, während der RSI der letzten 25 Handelstage mit 45,38 weniger volatil ist. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 4990,73 JPY erreicht, während der Kurs selbst bei 4895 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz von -1,92 Prozent zum GD200, was ebenfalls zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 4869,3 JPY, was zu einem Abstand von +0,53 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Fukushima Galilei eine übliche Aktivität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung aufweist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Fukushima Galilei somit in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.