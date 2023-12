Fukushima Bank-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) der Fukushima Bank-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 92 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 81,25 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Fukushima Bank basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über die Fukushima Bank. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass es weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +2,76 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -5,09 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Fukushima Bank neutral diskutiert, ohne starke positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.