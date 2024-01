Fukushima Bank Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) der Fukushima Bank-Aktie zeigt eine starke Überverkaufssituation, da der RSI-Wert der letzten 7 Tage bei 9 liegt. Im Vergleich dazu steht der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 58, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Fukushima Bank ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiv noch negativ Themen stark diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Fukushima Bank neutral sind. Es gibt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Fukushima Bank derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 232,45 JPY, während der aktuelle Kurs bei 244 JPY liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +4,97 Prozent und somit einer neutralen Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 248,92 JPY, was einer Abweichung von -1,98 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie der Fukushima Bank.