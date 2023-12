Fukushima Bank Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Fukushima Bank-Aktie wird aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -0,71 Prozent beim aktuellen Kurs von 231 JPY im Vergleich zu 232,66 JPY. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs mit 250,48 JPY unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (-7,78 Prozent), was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fukushima Bank somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Analyse der Sentiment und Buzz zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Stimmung für die Fukushima Bank hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, und es wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fukushima Bank liegt bei 57,14, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich jedoch bei 72 und deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Fukushima Bank also aus verschiedenen technischen Analysen eine neutrale bis schlechte Bewertung.