Fukoku Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die technische Analyse der Fukoku zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1389,89 JPY liegt, während die Aktie selbst auf 1653 JPY gestiegen ist. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +18,93 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 1425,2 JPY, was einer Distanz von +15,98 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Diese Bewertungen führen zu einer Gesamtnote von "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit nur geringfügigen neutralen Tendenzen an einigen Tagen. Weder über positive noch über negative Themen bezüglich des Unternehmens Fukoku wurde in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab, weshalb die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 11,11 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 26,42 für 25 Tage, was jeweils als "Gut" eingestuft wird. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Gut".