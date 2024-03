Fujiya Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Fujiya eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Fujiya daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt, dass Fujiya mit einem RSI von 27,87 auf einem "Gut"-Niveau liegt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 47,32 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Fujiya-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen bei 2475,78 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 2478 JPY liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +0,09 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei denen der Schlusskurs von 2471,92 JPY ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+0,25 Prozent Abweichung). Somit erhält die Fujiya-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten bei Fujiya in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält Fujiya daher auch auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.