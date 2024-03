Fujiya Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Fujiya-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 2470 JPY gehandelt, was einem Rückgang von 0,19 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -0,25 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Fujiya in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fujiya-Aktie liegt bei 24, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (49,51) ergibt sich eine neutrale Einschätzung, da der RSI25 bei 49,51 liegt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Fujiya.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Fujiya. Unter Berücksichtigung dieser weichen Faktoren erhält Fujiya insgesamt ein "Gut"-Wertung.