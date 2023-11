Fujiya Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Sentiment und Buzz: Die Analyse des Sentiments und des Buzzes im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Bewertung einer Aktie leisten. Bei dieser Analyse betrachten wir die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung. Fujiya zeigt interessante Ausprägungen in dieser Hinsicht. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Fujiya im Fokus der Diskussionen. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Fujiya. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Relative Strength Index: Ein Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Fujiya liegt bei 59,7, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 42,45 und ist somit ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "Neutral".

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Fujiya-Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 2472,74 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2521 JPY (+1,95 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,82 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Fujiya-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.