Fujiya Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Anlegerstimmung bei Fujiya in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Auswertungen der vergangenen zwei Wochen, die zeigen, dass weder positive noch negative Themen im Fokus standen. Daher wird der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, wies keine signifikanten Unterschiede auf und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fujiya derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2479,39 JPY, während der Kurs der Aktie bei 2507 JPY liegt, was einer Abweichung von +1,11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Fujiya liegt bei 23,86, was als überverkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Gut" vergeben.