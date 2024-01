Fujiya Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Die Stimmung und der Buzz um Fujiya haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Analyse der sozialen Medien zeigt, dass keine signifikante Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen vorhanden ist, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsstärke, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Fujiya in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Fujiya einen Wert von 71,15, was auf eine Überkaufung hindeutet und daher mit "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), zeigt sich ein Wert von 58, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine Gesamteinstufung als "Schlecht".

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass private Anleger Fujiya in den letzten zwei Wochen eher neutral bewertet haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral", was zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fujiya-Aktie der letzten 200 Handelstage einen Wert von 2475,99 JPY aufweist, während der aktuelle Kurs bei 2449 JPY liegt, was zu einer Abweichung von -1,09 Prozent führt und eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) resultiert in einem Wert von 2493,74 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und daher ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Fujiya kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Fujiya jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Fujiya-Analyse.

Fujiya: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...