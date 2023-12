Fujix Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse der Fujix-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1533,16 JPY liegt, während der aktuelle Aktienkurs 1654 JPY beträgt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +7,88 Prozent im Vergleich zum GD200, was als "Gut" eingestuft wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1594,66 JPY, was einer Distanz von +3,72 Prozent entspricht und daher als "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend erhält die Aktie von Fujix daher die Gesamtnote "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Fujix wurden anhand von Beitragsanzahl und Stimmungsänderung im Internet untersucht. Die Analyse ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum wahrnehmbar, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Fujix daher hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fujix-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 39,08 im neutralen Bereich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Fujix-Aktie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt eine generell neutrale Einstellung gegenüber Fujix in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die technische Analyse, das Sentiment und der RSI sowie die Anlegerstimmung ein insgesamt "Neutral"-Rating für die Aktie von Fujix ergeben.