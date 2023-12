Fujix Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann der RSI bestimmt werden. Für die Fujix-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 45, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bewegt sich mit einem Wert von 39,08 in einem neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Fujix-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Fujix-Aktie einen Stand von 1533,16 JPY erreicht, während der aktuelle Kurs bei 1654 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie eine Distanz von +7,88 Prozent zum GD200 aufweist, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1594,66 JPY, was einen Abstand von +3,72 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Daher erhält die Fujix-Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" in der technischen Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber der Fujix-Aktie eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Fujix daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Ein weiterer Aspekt, der zur Beurteilung herangezogen wird, ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Die Aktivität in Bezug auf Diskussionen zeigt eine mittlere Intensität, und die Rate der Stimmungsänderung für Fujix weist kaum Änderungen auf. Daher erhält die Aktie von Fujix bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".