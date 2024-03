Fujix Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Fujix-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1615,1 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1743 JPY, was einem Unterschied von +7,92 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1785,38 JPY, was einem Unterschied von -2,37 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Fujix-Aktie somit charttechnisch als "Gut" eingestuft.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung, wodurch die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet wird.

Die Internet-Kommunikation deutet auf kaum veränderte Stimmungslage für Fujix in den letzten Wochen hin, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Fujix-Aktie derzeit mit einem Wert von 95,83 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 59, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird die Fujix-Aktie daher im Hinblick auf den RSI als "Schlecht" eingestuft.