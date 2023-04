Fujitsu wählt Anaqua als Plattform für die Verwaltung von geistigem Eigentum

Weitere Suchergebnisse zu "Fujitsu":

München / Boston (ots) -Anaqua (https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=WiseTime), der führende Anbieter von Technologien für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum, gab heute bekannt, dass das Informations- und Kommunikations-Technologieunternehmen Fujitsu die AQX-Plattform von Anaqua eingeführt hat, um das digitale Management der IP-Portfolios des Unternehmens zu optimieren.Anaqua stellt für Fujitsu seine AQX-Plattform bereit, um die globale Zusammenarbeit zwischen F&E-Standorten, IP-Abteilungen und externen Beratern nahtlos zu verbinden und zu verbessern. Dadurch werden sowohl die Entwicklung von IP als auch das Management von Innovations-Lebenszyklen effizienter. Die AQX-Plattform wird Fujitsu durch die Etablierung eines stärker datengesteuerten Ansatzes zur Entwicklung und Pflege der IP-Portfolios auch dabei helfen, die planmäßige Umsetzung seiner globalen IP-Strategie zu ermöglichen. Darüber hinaus wird die AQX-Plattform durch die Cloud-Hosting-Services von Anaqua und seinem hohem Engagement bei Sicherheit, Zertifizierungsprozessen und Compliance-Programmen eine robuste Sicherheitsumgebung für Fujitsu bieten."Im Gegensatz zu unserem vorherigen, lokalen Legacy-System wurde das AQX IP-Managementsystem als globaler Cloud-Service realisiert. Wir glauben, dass uns dieser Ansatz in die Lage versetzen wird, IP-Operationen zu standardisieren und unsere Effizienz weiter zu verbessern", sagte Kanna Kimura, Director der Cloud Services Management Abteilung bei der Digital System Platform Division von Fujitsu Limited.Bob Romeo, CEO von Anaqua, sagte: "Anaqua wird Fujitsu eine optimale Unterstützung für die Verwaltung und den Schutz seiner IP-Assets bieten. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Erreichung des erklärten Unternehmensziels, durch die Kraft der Innovation eine nachhaltigere Welt zu schaffen."Über AnaquaAnaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Seine Softwarelösungen für das IP-Management, AQX® und PATTSY WAVE®, bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Diensten, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die die IP-Strategie informiert, die Entscheidungsfindung im IP-Bereich ermöglicht und die IP-Abläufe rationalisiert, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der einzelnen Segmente. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Mehr als eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren nutzen die Plattform für ihre IP-Management-Anforderungen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, mit Niederlassungen in den USA, Europa, Australien und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte anaqua.com oder LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/).