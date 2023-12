Fujitsu General Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Einschätzung von Fujitsu General, basierend auf Sentiment und Buzz im Netz, ergibt eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung haben kaum Änderungen gezeigt, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral aufgenommen. Daher erhält Fujitsu General von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird der Wert von Fujitsu General als "Schlecht" eingestuft. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 zeigen eine negative Dynamik des Aktienkurses.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fujitsu General derzeit bei 3115,18 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2101,5 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200 und GD50 von -32,54 Prozent bzw. -20,37 Prozent.

Zusammenfassend erhält Fujitsu General aufgrund der genannten Faktoren die Gesamtnote "Schlecht".