Fujitsu General Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Fujitsu General in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Fujitsu General wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Fujitsu General von 2302,5 JPY mit -23,96 Prozent Entfernung vom GD200 (3028,08 JPY) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 2537,68 JPY, was bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -9,27 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Fujitsu General-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen war neutral, und die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Unsere Analysten haben gemessen, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, und kommen zu dem Befund, dass Fujitsu General hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Fujitsu General aktuell mit dem Wert 29,62 überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 70, was als Signal dafür gilt, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".