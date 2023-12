Fujitsu General Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Fujitsu General-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 13, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 69,22, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Fujitsu General.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Fujitsu General eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Fujitsu General daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt negativ für die Fujitsu General-Aktie sind. Der aktuelle Wert des längerfristigen Durchschnitts liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem kurzfristigen Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Fujitsu General-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Fujitsu General wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Daher ergibt sich ein insgesamt "Neutral" Stimmungsbild für die Aktie.