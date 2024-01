Fujitsu General Aktie: Geht es jetzt los?

Fujitsu General wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den Diskussionen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hierbei wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt berücksichtigt. Der längerfristige Durchschnitt der Fujitsu General-Aktie beträgt aktuell 3020,4 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 2279,5 JPY liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 2530,16 JPY liegt unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Fujitsu General also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien deutet auf eine mittlere Aktivität hin, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 45,03 Punkten, was bedeutet, dass Fujitsu General momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 69,97 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit erhält sie auch hier ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird Fujitsu General somit auf Basis der Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet.