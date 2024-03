Fujitsu General Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Fujitsu General liegt bei 60,2, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 72,46, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtrating von "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Einstellungen der Marktteilnehmer gegenüber Fujitsu General in den letzten Tagen. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne negative Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Fujitsu General daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Fujitsu General wurde anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Fujitsu General bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2700,62 JPY für den Schlusskurs der Fujitsu General-Aktie. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1970,5 JPY, was einem Unterschied von -27,04 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Fujitsu General damit eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.