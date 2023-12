FujitsuADR Aktie: Das war nicht abzusehen!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können diese verstärken oder auch verändern. Je nach Intensität der Diskussion und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Fujitsu wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator und zuletzt wurde auch die Aktie von Fujitsu in den sozialen Medien diskutiert. Dabei überwogen vor allem negative Meinungen, und in den letzten Tagen gab es weder starke positive noch negative Diskussionen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Weitere Analysen zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral" Bewertung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fujitsu-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 18645,93 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 21275 JPY liegt, was einer Abweichung von +14,1 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einem positiven Rating. Unterm Strich erhält die Fujitsu-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) wird Fujitsu als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 22,67 liegt, während das Branchen-KGV bei 71,63 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Fujitsu.