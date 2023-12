Fujiration Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Fuji -Aichi: Aktienanalyse zeigt neutrale Bewertung

Die Analyse des Sentiments und des Buzz rund um Fuji -Aichi zeigt eine mittlere Diskussionsintensität im Netz. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung. Die Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes der vergangenen Monate ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse wird ein gleitender Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2383,96 JPY mit dem aktuellen Kurs (2436,5 JPY) verglichen. Dies führt zu einer Abweichung von +2,2 Prozent und einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Fuji -Aichi einen RSI von 44,86 und einen RSI25 von 46,3, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Anlegerdiskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen eine neutrale Stimmung in den letzten zwei Wochen. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt erhält Fuji -Aichi somit in allen Bewertungskategorien eine "Neutral"-Bewertung.