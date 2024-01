Fujiration Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen Fuji -Aichi diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Fuji -Aichi. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Fuji -Aichi-Aktie aktuell bei 2393,67 JPY verläuft, während der Aktienkurs bei 2425 JPY liegt, was einem Abstand von +1,31 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Differenz von +1,17 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Fuji -Aichi als neutral eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 60,06 und der RSI25-Wert beträgt 53,95, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.