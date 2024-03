Fujiration Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet ist ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Bei Fuji -Aichi zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (39,32 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (45,5 Punkte) deuten darauf hin, dass Fuji -Aichi aktuell als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends anzuzeigen. Der 200-Tage-Durchschnitt (2476,87 JPY) zeigt eine positive Abweichung (+9,37 Prozent) und wird daher mit "Gut" bewertet. Der 50-Tage-Durchschnitt (2585,26 JPY) führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+4,79 Prozent).

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war neutral, ohne Ausschläge in positive oder negative Richtungen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie Fuji -Aichi.