Fujiration Aktie: Am Scheideweg

Die Fuji-Aichi-Aktie zeigt laut technischer Analyse gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +5,31 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +3,51 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 37,56, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 41,06 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt somit eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken herrscht in Bezug auf die Fuji-Aichi-Aktie eine neutrale Stimmungslage. In den vergangenen Tagen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments von "Neutral".

Das Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über die Aktie von Fuji-Aichi. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" führt.