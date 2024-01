Fujimori Kogyo Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt werden. In Bezug auf die Fujimori Kogyo-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 36, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 51,57 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein Gesamtbild von "Neutral" für Fujimori Kogyo.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Fujimori Kogyo verläuft derzeit bei 3545,8 JPY, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" führt, da der Aktienkurs selbst bei 3835 JPY liegt und somit einen Abstand von +8,16 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 3789 JPY angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal für die Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Fujimori Kogyo-Aktie ein Gesamtbefund von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Fujimori Kogyo untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ebenfalls wichtig für die Einschätzung einer Aktie. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bezogen auf Fujimori Kogyo durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Insgesamt lässt die eingehende Analyse der verschiedenen Faktoren zu dem Schluss kommen, dass Fujimori Kogyo aktuell als "Neutral" eingestuft werden muss.