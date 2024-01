Fujimori Kogyo Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Base":

Die Fujimori Kogyo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 3539,13 JPY für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 3780 JPY verzeichnet, was einem Unterschied von +6,81 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3786,7 JPY wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag (-0,18 Prozent). Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Fujimori Kogyo-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Fujimori Kogyo wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 41,98 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 steht bei 54,1, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für den RSI.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Fujimori Kogyo wird in den sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Daher lässt sich die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" einstufen.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung weisen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Fujimori Kogyo-Aktie sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht eine "Neutral"-Bewertung erhält.