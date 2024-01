Fujimori Kogyo Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Fujimori Kogyo wurden diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment ergibt.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fujimori Kogyo-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 3539,13 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 3780 JPY liegt, was einer Abweichung von +6,81 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 3786,7 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt bei -0,18 Prozent Abweichung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fujimori Kogyo liegt bei 41,98, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität für Fujimori Kogyo gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert. Daher wird das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" eingestuft.