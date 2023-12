Fujimori Kogyo Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die technische Analyse der Fujimori Kogyo ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 3517,6 JPY liegt, während der Aktienkurs 3700 JPY beträgt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +5,19 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 3795,7 JPY, was einer Distanz von -2,52 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Fujimori Kogyo somit eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Fujimori Kogyo neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die Anleger interessierten. Daher wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 60,64 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Ebenso ist der RSI25 auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 55,56 als "Neutral" einzustufen. Somit erhält die Fujimori Kogyo eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität der Diskussionen rund um Fujimori Kogyo durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Fujimori Kogyo somit in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.