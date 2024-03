Fujimi Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Fujimi. Aus diesem Grund wird die Aktie als "neutral" bewertet. Auch in den Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in sozialen Medien herrschte in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Stimmung bezüglich Fujimi. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Fujimi bei 3182,19 JPY liegt, was die Aktie als "gut" einstuft. Der Aktienkurs lag bei 3555 JPY und hatte somit einen Abstand von +11,72 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein "gut"-Signal, mit einer Differenz von +8,58 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fujimi-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 85 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "schlechte" Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "neutrale" Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "schlechte" Bewertung für Fujimi.