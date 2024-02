Fujimi Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der gleitende Durchschnittskurs der Fujimi liegt derzeit bei 3085,54 JPY, während der Aktienkurs 3390 JPY beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +9,87 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 2992,4 JPY, was einer Distanz von +13,29 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Fujimi zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Fujimi besonders negativ diskutiert, was zu einer überwiegend "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fujimi liegt bei 46,25, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,24, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating als "Neutral".