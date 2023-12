Fujimi Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Fujimi-Aktie wird aus technischer Sicht derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2939,81 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2710 JPY liegt, was einer Abweichung von -7,82 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2969,76 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,75 Prozent). Daher erhält die Fujimi-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 77, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation, weshalb das Wertpapier hier mit "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend liefert die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Fujimi. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Anleger waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Daher erhält Fujimi für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Fujimi-Aktie sowohl aus technischer Sicht als auch hinsichtlich des Sentiments und der Anlegerstimmung neutral bewertet.