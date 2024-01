Fujifilm Holdings Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Fujifilm Holdings":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Fujifilm wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 9,44 Punkten, was darauf hinweist, dass Fujifilm überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine klare Über- oder Unterbewertung. Fujifilm wird daher eine "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI zugeordnet, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Fujifilm mit 14,68 deutlich niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (36,05). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein negativeres Bild. Mit einer Dividendenrendite von 1,6% liegt Fujifilm unter dem Branchendurchschnitt von 2,68%, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Für Fujifilm wurde eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt erhält das Fujifilm-Wertpapier gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen, wobei fundamentale Aspekte positiver bewertet werden, während die Dividende und das langfristige Stimmungsbild als negativ eingestuft werden.